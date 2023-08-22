Китайська загроза: Індонезія планує купити новітні винищувачі F-15EX

Джакарта купує десятки літаків у Франції, Катару й тепер у США через загрозу в Індо-Тихоокеанському регіоні з боку Пекіна.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто під час візиту в США підписав меморандум із Boeing щодо намірів придбати винищувачі F-15EX. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Меморандум про взаєморозуміння підписав міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто, керівник оборонних обʼєктів Міноборони Індонезії Юсуф Джаухарі та віцепрезидент Boeing Fighters Марк Сірс. Він передбачає, що Індонезія може придбати 24 винищувачі F-15EX — найсучаснішу версію F-15. Вона має цифрове керування польоту, нову РЕБ, повністю скляну цифрову кабіну, а також найновіше програмне забезпечення.

"Ми вклали багаторічний досвід у розвиток можливостей F-15EX. У світі немає іншого винищувача, подібного до F-15, і ця платформа виведе Індонезію на вершину можливостей панування в повітрі. Boeing готовий підтримати ці зусилля та залишається відданим партнером уряду США в просуванні цілей міжнародної безпеки разом із союзниками та партнерами по всьому світу", — заявив Марк Сірс.

Зазначається, що F-15EX зможе захистити повітряний простір Індонезії на фоні підвищеної активності китайських сил. Делегація з Індонезії мала можливість ознайомитися з виробництвом F-16EX у штаті Міссурі. Окрім F-15EX, раніше Індонезія вже замовила французькі літаки Dassault Rafale. Також країна вже замовила в Катарі 9 винищувачів Mirage 2000-5EDA та 3 двомісні Mirage 2000-5DDA, вони вже були у використанні.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року F-15EX провів перші стрільби під час випробувань.

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