За 180 км від Москви: у Росії виявили БПЛА з написом "Слава Україні" (фото)

Безпілотник із українськими гаслами лежав посеред лісу, і в нього було зламане крило. Апарат забрали співробітник ФСБ РФ.

У Тверській області, яка розташована приблизно за 180 км від Москви, знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". Про це повідомляє російське видання Baza.

"БпЛА літакового типу завдовжки близько метра знайшов пенсіонер із села Рудня Жарківського району. Безпілотник синьо-жовтого кольору лежав у лісі, в апарата було зламане крило. На одному крилі був напис "Слава Україні", на іншому — "Героям слава", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце падіння БпЛА прибули ФСБвці та забрали апарат для вивчення.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що безпілотник такого типу навряд би здолав таку відстань від українського кордону.

"Покидьок Соловйов в своєму ефірі б’ється в падучій, що, мовляв, так Україна привітала Росію з днем прапора. Та питання в тому, що БпЛА такої конструкції навряд чи долетів би до Твері. Так що Росію вітали з днем трьохкольорової ганчірки з території самої Росії", — написав журналіст.

Нагадаємо, що 16-річний син полковника Повітряних сил ЗСУ Радомир зібрав наддешевий дрон. Безпілотник Rama Drones коштує утричі дешевше аналогів, але можуть атакувати ЗС РФ гранатами або важкими мінами.

Раніше повідомлялося, що в Новогородській області БпЛА атакував аеродром, через що згоріли щонайменше два Ту-22М3.