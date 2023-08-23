Мобілізація в Україні: адвокати розповіли про законність вручення повісток на робочому місці

Керівники державних і приватних підприємств можуть отримувати від ТЦК повістки, які в результаті потрібно роздати підлеглим. Важливу роль у цьому питанні відіграє ВЛК, адже в разі її відсутності військовозобов'язаних не можна вважати придатними до служби.

В Україні вкотре продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 15 листопада. У цей час військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть вирушити служити, але все частіше фіксують випадки видачі повістки на робочому місці. У матеріалі "ТСН" розповіли, яка відповідальність загрожує громадянам у разі відмови.

Журналісти з'ясували, що роздача повісток на робочому місці торкнулася як державних установ, так і приватних. Цей процес фактично виглядає так: представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) приносять керівнику підприємства повістки і зобов'язують його видати їх співробітникам.

"Мій керівник зобов'язав мене розписатися за отримання повістки. Сказав, або розписуйся, або звільняйся, бо він не хоче бути в ролі того, хто покриває ухилянтів. Довелося поставити підпис за те, що отримав повістку", — поділився своєю історією 42-річний працівник приватної автомайстерні Олександр.

Видача повісток на робочому місці: функції роботодавця

За такого виду мобілізації керівнику та його підлеглим варто звертати увагу на багато нюансів, як зазначають юристи. Порядок дій роботодавця щодо оповіщення свого працівника передбачено пунктом 47 Постанови КМУ №1487 і він зобов'язаний:

видати наказ про оповіщення про виклик до ТЦК СП, довести до відома під особистий підпис військовозобов'язаних працівників і надіслати копію такого наказу протягом 3 днів.

вручити повістку співробітнику про виклик до ТЦК;

у разі якщо співробітник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному, необхідно сповістити про це письмово ТЦК;

забезпечити контроль за результатами оповіщення і прибуттям співробітника в ТЦК.

"Надалі, відповідальність за неявку до ТЦК СП без поважних причин несе виключно військовозобов'язаний працівник. Якщо роботодавець виконав усі перераховані вище правила щодо сповіщення, він свою функцію виконав, і, відповідно, нести відповідальність за дії своїх співробітників, які стосуються військового обов'язку, роботодавець не буде", — заявила адвокатка Марина Бекало.

Видача повісток на робочому місці: відмова співробітника

Адвокатка зазначила, що в таких випадках роботодавцю бажано зафіксувати цей факт, однак певного алгоритму дій не було продумано. Примітно, що навіть у такому разі повістку можна вважати врученою.

"За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов'язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3400-5100 грн згідно зі ст.210-1 КУпАП", — продовжила Марина Бекало.

Примітно, що кримінального правопорушення за статтею 335 ККУ під час мобілізації не передбачено в разі, якщо громадянин не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Має бути офіційний висновок про те, що військовозобов'язаний є придатним до служби.

Військово-лікарська комісія відіграє досить важливу роль, про що повідомила адвокатка. Доти, доки військовозобов'язаний не пройде її, його не можна вважати придатним. Звинувачення за статтею 336 ККУ не повинні ґрунтуватися на припущеннях, відповідно протокол скласти фактично неможливо.

Адвокат Ростислав Кравець також зазначив, що в разі відмови від повістки, керівник зобов'язаний скласти акт про це.

"Надалі ТЦК може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку або умови мобілізації. Працівник може отримати копії цієї постанови та оскаржити її в суді. Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальне провадження, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними", — заявив адвокат.

Видача повісток на робочому місці: що потрібно перевірити

На "папірці", який принесли з ТЦК, мають бути правильно написані особисті дані військовозобов'язаного: ПІБ, дата народження, дата і місце прибуття до військкомату. Форма повістки затверджена Постановою КМУ 1487 (Додаток 11). Якщо все правильно і форма відповідає стандарту, тоді у військовозобов'язаного немає підстав не отримувати її, як зазначила адвокатка Марина Бекало.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що у деяких категорій військовозобов'язаних громадян є право служити недалеко від дому. Тобто, його не відправлять на передову або в інше місто. Згідно з українським законодавством, у деяких категорій громадян є право на відстрочку. Вони добровільно можуть мобілізуватися і служити за місцем проживання.