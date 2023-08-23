"Мало не зламали руку": у ЗСУ розповіли про випробування, які проходять солдати на півдні, — WSJ

За словами журналістів, 47-а ОМБр уже накопичила досвід, особливо в розмінуванні, і діє більш методично. Попри це, бої проходять дуже важко.

Контрнаступ ЗСУ почався для військовослужбовців 47-ї бригади "Маґура" дуже важко. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, вони поспілкувалися з неназваним солдатом із 47 ОМБр, який розповів, що спершу здавалося, що контрнаступ зможе початися стрімко.

"Спочатку ми думали, що зможемо взяти кулак і вдарити їх з усієї сили, і мало не зламали руку", — сказав він.

Потім військовослужбовець додав, що бригада вже накопичила досвід, особливо в розмінуванні, і діє більш методично. Попри це, бої проходять дуже важко.

"Багато травм. Багато нових людей. Часу на підготовку не так багато", — сказав військовослужбовець журналістам.

Видання пише, що зараз 47-а ОМБр займається евакуацією мирних мешканців із Роботиного Запорізької області. До початку війни в населеному пункті проживало кілька сотень жителів.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ з боями зайшли в Роботине та евакуювали громадян на БМП Bradley. Вона заявила, що росіяни безперервно обстрілюють населений пункт з артилерії. ЗСУ, своєю чергою, виконують планову бойову роботу і знищують ворога.

Крім того, у Генштабі ЗСУ заявили, що ЗСУ просуваються до Мелітополя. Так, за словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, захисники закріплюються на досягнутих рубежах і застосовують засоби контрбатарейної боротьби в районі Роботиного. За оцінками ISW, це тактично значуще просування дасть змогу ЗСУ діяти вже за межами російських мінних полів.