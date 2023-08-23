Двірники почнуть видавати повістки в Україні: юрист пояснив, до чого це призведе (відео)
За словами Романа Сімутіна, новий законопроєкт розробили для того, щоб переспрямувати негатив зі співробітників ТЦК на інших громадян, серед яких двірники та представники ЖЕКів.
В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, і незабаром можуть почати діяти нові правила вручення повісток. Адвокат Роман Сімутін у YouTube розповів, до яких наслідків це може призвести.
Річ у тім, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566. У ньому народні депутати пропонують розширити список осіб, які можуть вручати повістки потенційним призовникам і громадянам військовозобов'язаного віку.
Адвокат зазначив, що зміни хочуть внести до частини 12 статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу. При цьому, ця інновація вже закріплена в постанові Кабінету міністрів з кінця минулого року. Але де-факто не виконується.
"Цікава суть та наслідки прийняття такого закону. Перша мета зрозуміла — збити частково негатив з ТЦК та перевести на іншу категорію громадян. Друга полягає ось у чому: постанови і штрафи, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах здебільшого з причин недоведеності вручення повістки. В якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та їх рапорти, що взагалі ставить під сумнів їх неупередженість", — розповідає юрист.
А якщо підхід до вручення повісток буде законодавчо "правильним", тоді представники ЖЕКів, управителі ОСББ, двірники тощо зможуть стати свідками в суді, якщо військовозобов'язаний відмовиться від повістки.
Роман Сімутін також додав, що врученням повісток також повинні будуть займатися власники будинків, а згідно з рішенням Конституційного суду 2004 року, мешканці багатоквартирних будинків є співвласниками і їхня частка вимірюється за межами квартири також.
"Це я сам собі повинен вручити повістку і своїм родичам?" — задався питанням адвокат.
Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що у деяких категорій військовозобов'язаних громадян є право служити недалеко від дому. Тобто, його не відправлять на передову або в інше місто. Згідно з українським законодавством, у деяких категорій громадян є право на відстрочку. Вони добровільно можуть мобілізуватися і служити за місцем проживання.