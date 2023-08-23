В Іспанії знайшли заміну для застарілих БТРів М113: проєкт коштуватиме 2 млрд євро

Іспанська армія прагне отримати універсальну бойову платформу, яка буде виконувати різні завдання. На першому етапі планується придбати 394 машини.

Міністерво оборони Іспанії інвестує 1,95 млрд євро, щоб придбати 394 машин підтримки. Про це повідомляє Europa Press.

Рада міністрів схвалила контракт на постачання 394 машин VAC (Vehículo de Apoyo de Cadenas), які мають прийти на заміну застарілих БТР М113 TOA. Нова машина побудована на платформі ASCOD від компанії Santa Barbara Sistemas.

Мета — забезпечити армію сучасною багатоцільовою машиною. Також відомо, що 394 VAC буде придбано на Першому етапі програми. Особливістю гусенічної машини буде високий рівень протимінного захисту. В залежності від модифікації вага машини буде складати 38-42 тонни.

Іспанська армія отримає машини в декількох виконаннях:

самохідному мінометі;

БТР;

командирській версії;

з протитанковим ракетним комплексом;

медичному.

Також VAC отримає систему активного захисту й гусениці з композитних матеріалів CRT. Техніка на полі бою зможе виконувати завдання разом з танками Leopard 2E.

Окрім цього уряд схвалив виділення коштів на обслуговування танків сімейства Leopard. Тривалість рамкової угоди становитиме 3 роки з можливістю продовження програми на ще 3 роки. Вартість програми складає 200 млн євро.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ писали, що Іспанія планує виділити 10 млн євро на модернізацію кулеметів MG1A33.

3 серпня волонтери повідомили, що на озброєння 155-мм снаряди виробництва 2023 року.