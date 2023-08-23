Атака Shahed на Сумщину: ворожий дрон повністю зруйнував навчальний заклад, подробиці

Командування ПС ЗСУ попереджає, що у повітряному просторі Сумської області досі перебувають іранські дрони-камікадзе, тому громадян закликали не ігнорувати тривогу.

Вранці 23 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували дроном-камікадзе Shahed-136/131. місто Ромни Сумської області. Про це повідомили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Сьогодні о 10:05 у місті Ромни російський БпЛА типу "Shahed" влучив у навчальний заклад", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що внаслідок атаки було повністю зруйновано будівлю закладу освіти. На місці продовжують працювати всі служби, розгорнули штаб ліквідації наслідків.

Крім цього, у пресслужбі Повітряних сил ЗС України заявили, що станом на 11:20 у Сумській області продовжує лунати повітряна тривога. В повітряному просторі регіону перебувають іранські дрони-камікадзе Shahed.

"Не ігноруйте тривогу!" — закликали в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 23 серпня російські військові атакували південь Одеської області за допомогою ударних безпілотників зі східного узбережжя Азовського моря. Відбулося влучання у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї.

22 серпня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ змінили тактику під час обстрілів міст України. Ворог почав частіше атакувати місця скупчення людей, побільшала кількість атак населення за допомогою дронів.