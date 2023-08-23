Американський есмінець Zumwalt прибув до Міссісіпі для отримання гіперзвукових ракет

Проєкт Zumwalt є одним з найдорожчих в історії ВМС США. Попри це два кораблі отримають пускові установки для гіперзвукових ракет C-HGB.

Один з найдорожчих есмінців у Військово-морському флоті США USS Zumwalt прибув до Міссісіпі, щоб розпочати модернізацію для гіперзвукових ракет. Про це повідомляє Naval News.

Установка пускових для гіперзвукових ракет займе два роки. Zumwalt надійшов у порт ще 19 серпня в Паскагулу, штат Міссісіпі.

"Модернізація дозволить Zumwalt залишатися одним із найбільш технологічно передових і смертоносних кораблів у ВМС США", — заявили в повідомленні ВМС США.

Есмінець з водотоннажністю 16 000 тонн отримає також передові гарматні системи калібру 155-мм замість 4 ракетних установок калібром 87-дюймів (220 см). Якщо казати про гіперзвукові ракети, то один есмінець матиме 12 ракет. Кожна пускова матиме 3 гіперзвукові ракети C-HGB. C-HGB — це проєкт гіперзвукових планерних ракет. Програма є частиною зусиль Міноборони США з розгортання декількох звичайних платформ для швидкого удару без попередження.

Наразі відомо, що гіперзвукові ракети отримає два кораблі класу Zumwalt — Michael Monsoor Lyndon B. Johnson. Роботи мають завершитись до 2025 року. Проте Урядовий офіс підзвітності сумнівається, що платформи будуть готові у вказані терміни.

Нагадаємо, 20 лютого Lockheed Martin отримав контракт на виробництво гіперзвукових ракет для армії США.

12 грудня 2021 року один із найдорожчих есмінців Zumwalt ВМС США вкрився іржею.