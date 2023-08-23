"Ми йдемо вперед": попри складнощі, контрнаступ триває, — Зеленський (відео)

Росіяни дуже щільно замінували поле бою, але тенденція з просуванням Сил оборони триває. За словами президента України, обрано правильний напрямок.

Президент України Володимир Зеленський знову прокоментував контрнаступ ЗСУ. Просування вперед триває, хоч робити це дуже складно. Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо 23 серпня.

За його словами, Сили оборони не стоять на місці та займають регулярно нові позиції, вибиваючи звідти російських окупантів. Просування триває одразу на кількох напрямках.

"Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, тому що дуже щільне мінування. Тисячі мін — це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше — тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний", — заявив глава держави.

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Минулого тижня президент України вже коментував контрнаступ ЗСУ. Зокрема, політик розповів про просування сил оборони під час свого візиту до Нідерландів.

Тоді Володимир Зеленський закликав не забувати про те, що Україна бореться з Російською Федерацією, а не з кимось іншим. Те, що українським військам вдається просуватися вперед, — уже позитивна новина.

"Ще рік тому вона хотіла повністю нас знищити й захопити, не вийшло. А зараз у нас іде контрнаступ. Знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес, що в небі домінує РФ, і що літаками ми не обмежимося", — заявляв глава держави.

Нагадаємо, 7 серпня Володимир Зеленський говорив, що контрнаступ іде складно, і ми маємо бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Позитивним фактом є те, що українська армія перебуває у фазі наступу, а не відступає.