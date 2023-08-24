"Два гучні хлопки": частини літака Пригожина розкидало в різні боки, — росЗМІ (відео)

За словами російських журналістів, усі 10 тіл загиблих ще на місці. Вони зазнали сильних "механічних пошкоджень" унаслідок вибуху.

Над уламками літака Євгена Пригожина силовики встановлювали потужні прожектори. Криміналісти приступили до вивчення частин літака, що впав. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Повідомляється, що всі 10 тіл загиблих ще на місці. Вони дістали сильні "механічні пошкодження" внаслідок вибуху. Тепер упізнавати деяких належить "за непрямими ознаками" або навіть за ДНК.

Також адміністратори зазначили, що місце падіння фюзеляжу літака Євгена Пригожина оточено в радіусі 4 кілометрів.

Повідомляють, що крім співробітників ГИБДД в оточенні силовики з автоматами. Стільниковий зв'язок працює з перебоями.

Крім того, очевидець у районі станції Куженкіно розповів про катастрофу літака Пригожина. За його словами, частини літака розкидало в різні боки приблизно на п'ять кілометрів.

"Два хлопки таких гучних було. Навіть у мене собака загавкав. Шматок полетів далі, туди, до Куженкиного, це селище. У тому районі впав. А другий шматок полетів, уламок, так віялоподібно, шумно так летів, здорово", — розповів один з очевидців.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що літак Євгена Пригожина збили російські війська. За словами журналістів, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого місяця говорив, що Пригожину, найімовірніше, не вдасться уникнути відплати з боку президента РФ Володимира Путіна.

Зазначимо, що в Росії сформувалися 4 версії про те, чому він упав. У Тверській області розбився літак, пасажирами якого були засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Фокус зібрав різні версії, за якими падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, Україна або навіть ящик із дорогим вином.