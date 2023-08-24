Навчилися воювати: РФ вербує найманців у Центральній Азії для війни, — Данілов (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто недооцінювати противника. Він сказав, що росіяни вчаться воювати, у них великий резерв. Також у них є і техніка, і боєприпаси.

Мобілізація в Росії не припинялася. Кремль вербує найманців із країн Центральної Азії для війни проти України. Про це 23 серпня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у самій Росії охочих безпосередньо воювати проти України не так багато. Однак, як зазначив Данілов, не варто недооцінювати противника. Він сказав, що росіяни вчаться воювати, у них великий резерв. Також у них є і техніка, і боєприпаси.

"Я не належу до тих людей, які принижують нашого противника. Кажуть, що вони слабкі, що вони не мають здібностей воювати. На жаль, вони мають великий досвід. На жаль, вони навчилися воювати", — сказав Данілов.

При цьому він вірить, що Україна все одно зможе перемогти у війні. Так, у ЗСУ є деякі успіхи на певних ділянках фронту. Ситуація важка, але, за словами секретаря РНБО, повністю контрольована.

Данілов про мобілізацію в Росії

Нагадаємо, що 22 серпня в ГУР оцінили ймовірність оголошення загальної мобілізації в РФ. Російська влада готова оголосити загальну мобілізацію, однак ухвалюватиме рішення з огляду на ситуацію на фронті та оцінивши настрої росіян.

Також ЗМІ писали, що глава Кремля Володимир Путін перебуває під тиском і зволікає з повномасштабною мобілізацією в Росії. За словами журналістів, президент РФ зволікає, оскільки побоюється, що таке рішення може порушити пропагандистський наратив, який просували в Росії понад 18 місяців.