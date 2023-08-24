Почалася пожежа в центрі міста: в окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи (відео)

Місцеві жителі заявили, що загорівся магазин, постраждала будівля лікарні. Пропагандисти встигли звинуватити в усьому ЗСУ.

У ніч на 24 серпня в окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Типичный Донецк".

Уперше про вибухи написав близько другої години ночі. Повідомляється, що після цього стало відомо про пожежу в магазині біля проспекту Панфілова в центральній частині міста. Крім того, місцеві жителі заявили, що постраждала також центральна клінічна лікарня Вишневського.

Однак поки що жодної офіційної інформації про вибухи немає.

Російські пропагандисти поспішили звинуватити у всьому ЗСУ.

Місцеві жителі почали публікувати відео та фото з місця події в соціальних мережах.

Нагадаємо, що глава окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін вдень 23 серпня писав, що в місті пролунали вибухи. Кулемзін зазначив, що тимчасово окупований Донецьк нібито атакували Збройні сили України. За його словами, під атаку потрапила центральна частина міста.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗС РФ активно окопуються під містом. Ворог почав окопуватися після заяви Генштабу ЗСУ про встановлення контролю над Урожайним у Донецькій області. ЗС РФ готуються до того, що лінія фронту посунеться ближче до Маріуполя.