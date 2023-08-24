ЗСУ звільнили Роботине, триває витіснення ворога, — DeepState (карти)

Впродовж минулої доби, за даними командування, відбулося 23 бойових зіткнення на фронті. ЗС РФ продовжують активні наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, але успіху ворог не мав.

Збройні сили України звільнили село Роботине Запорізької області. Сили оборони продовжують витісняти ворога в бік Вербового та Новопрокопівки. Про це йшлося у звіті моніторингової спільноти DeepState за 23 серпня.

Контрнаступ ЗСУ — інформація від аналітиків DeepState

"Нарешті Роботине звільнено. Бої за село і околиці тривали 2,5 місяці. Вони коштували нам значних людських ресурсів та техніки", — йшлося в повідомленні.

Село Роботине звільнено під час контрнаступу ЗСУ

Зазначили, що ціна просування до Мелітополя, Бердянська та Бахмута є великою, адже ЗСУ втрачають кращих хлопців.

"Для того, щоб йти далі, потрібно швидко провести роботу над помилками", — розповіли в моніторинговій спільноті.

На Бахмутському напрямку українським бійцям не вдалося закріпитися впритул до села Берхівка, судячи з кадрів ураження за останні тижні. Крім цього, продовжуються важкі бої у Кліщіївці та довкола Андріївки.

Бахмутський напрямок

На Сватівському відтінку Збройні сили Російської Федерації намагаються створити медійні успіхи, проте провалюють свою кампанію в Синьківці.

Сватівський відтінок

Натомість за добу зміни на фронті не відбулися на Біломосковському, Сіверському, Білгородському, Авдіївському, Бердянському та Таврійському відтінках.

Контрнаступ ЗСУ — інформація від Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ від 23 серпня, ЗС РФ впродовж минулої доби завдали 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 70 обстріли з РСЗВ по позиціях українських бійців та населених пунктах. Крім цього, за добу відбулося 23 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Тоді як мінометний та артилерійський обстріли сталися у понад 15 населених пунктів — Блешня Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Веселівка Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку російські військові безуспішно наступали в районі Новоєгорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області, артилерійські і мінометні обстріли — Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

Куп'янський напрямок

На Лиманському напрямку артилерійських ворожих обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів — Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Званівка, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

Лиманський напрямок

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішний наступ в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Диліївка, Курдюмівка.

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Проте понад 15 населених пунктів зазнали артилерійських обстрілів, зокрема Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Соловйове, Степове, Орлівка.

На Мар’їнському напрямку наші бійці стримують наступ військових РФ у районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, артилерійські обстріли відбулися в Красногорівці, Мар’їнці, Олександрополі, Кураховому, Антонівці, Єлизаветівці Донецької області.

Авдіївський та Мар'їнський напрямки

На Шахтарському напрямку ЗС РФ завдали авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Понад десять населених пунктів, серед них Вугледар, Шахтарське, Времівка, Благодатне, Урожайне, Новопіль, ворог обстріляв з артилерії.

Шахтарський напрямок

На Запорізькому напрямку противник безуспішні намагався наступати в районі Малої Токмакчки. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Також від артилерійських обстрілів ворога постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Українська авіація завдала два удари по пунктах управління ворога, дев'ять — по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.

Мелітопольський напрямок

Нагадаємо, 23 серпня бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ підняли український прапор на території села Роботине Запорізької області. Прапор з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного встановили над зруйнованою будівлею школи.

У зведенні американського аналітичного центру "Інститут вивчення війни" від 22 серпня йшлося про те, що ЗС РФ "помітно прискорили" розширення оборонних укріплень у Запорізькій області.