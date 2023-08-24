Вибухи та робота авіаціії: бійці ГУР здійснили висадку в окупованому Криму (фото, відео)

Російська влада поки що мовчить про події на мисі Тарханкут, які стались 24 серпня. Українська розвідка ж не замовчує ситуацію та пояснює, що військовослужбовці провели повторну спецоперацію біля Оленівки.

Біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму зранку 24 серпня було гучно. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи. Також є інформація про бій за участю морських суден та авіації. Про це ідеться у статті у Telegram-каналі "Крим. Реалії".

Вказується, що події розгортались у районі села Маяк близько 5-ої години ранку. Місцеві жителі повідомили порталу, що чули вибухи. Тим часом як анонімні джерела в українській розвідці підтвердили, що інцидент дійсно стався. Зокрема, заявили, що відбувся бій між плавзасобами та авіацією.

Представники окупаційної влади Криму поки що не прокоментували подію. Зокрема, так званий "прем'єр-міністр Республіки Крим" Сергій Аксьонов крайнє повідомлення у Telegram-каналі опублікував о 16:00 23 серпня. Повідомлення стосувалось "Всесвітнього дня молоді", який він сподівається відвідати у 2024 році в Сочі. Також немає реакції у каналі "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва. Втім, російська адміністрація попередила про "знищення боєприпасів", яке відбудеться згідно з графіком біля сіл Октябрське, Старий Крим, Глазівка та Фронтове. Також стверджують, що Кримський міст знов закрито. Одна рух було перекрито всього лиш на 30 хв. близько 9-10 год.

Місцеві пабліки відгукнулись на подію. Пишуть, що начебто біля Оленівки сталась атака невідомих на гумових човнах, які "обстріляли кемпінг з туристами".

Між тим представник української розвідки Андрій Юсов прокоментував подію на мисі Тарханкут. З його слів, ГУР Міноборони дійсно провели повторну спецоперацію біля Оленівки.

"Усі завдання виконані. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", — заявив він.

Зазначимо, на мисі Тарханкут біля Оленівки розташоване село Маяк, в якому є кілька військових об'єктів ЗС РФ — їх можна побачити на інтерактивній карті "Радіо Свобода". Зокрема, на карті позначено радіолокаційний вузол, обладнаний двома РЛС — РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". Крім того, неподалік — база 3-го радіотехнічного полку, місце дислокації комплексів ППО — БРК "Бастіон" та ЗРПК "Панцир-С1", тренувальний полігон для російської піхоти. Також на березі виявили низку фортифікаційних споруд, призначених для захисту від можливих атак ЗСУ з моря.

Селище Маяк в Криму - військові об'єкти ЗС РФ - Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

На північний схід від Маяка — село Оленівки. 23 серпня саме тут злетіла у повітря установка ППО — ЗРК С-400 "Тріумф" ЗС РФ. Про це повідомили в ГУР Міноборони, опублікувавши відповідне відео.

Відстань від селища Маяк до Оленівки — близько 2 км.

Відстань від Оленівки до Маяка на мисі Тарханкут в Криму Фото: Google maps

Нагадуємо, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть дістати до будь-якої точки в окупованому Криму. Також він звернувся до жителів півострова — пояснив, що їм потрібно робити.

Тим часом Верховна Рада почала готуватись до деокупації Криму. Зокрема, готують законопроєкт, яким змінять адміністративний устрій у автономній республіці.