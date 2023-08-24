Путін відвідав штаб у Ростові, щоб продемонструвати свою владу, — розвідка Британії (відео)

Штаб Південного військового округу в Ростові знаходиться приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту. Очільник Кремля намагався продемонструвати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін здійснив візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який керує війною в Україні, через те, що хотів "продемонструвати свою владу". Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, опублікованого 24 серпня в Telegram.

"19 серпня 2023 року президент Володимир Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, приблизно за 160 км від лінії фронту", — йшлося в повідомленні.

Розвідка нагадала, що російський президент провів нараду з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим, який командує операцією в Україні.

Приватна військова компанія "Вагнер" ненадовго захопила штаб Південного військового округу в Ростові, у червні 2023 року. У зв'язку з цим, британська розвідка вважає, що Володимир Путін хоче "продемонструвати свою владу та показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".

Нагадаємо, 19 серпня росЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін особисто прибув у Ростов-на-Дону, де розташований штаб командування, для того, щоб зібрати нараду щодо перебігу війни в Україні. В нараді брали участь близько десяти офіцерів.

23 серпня під час виступу на пленарній сесії саміту БРІКС президент Росії Володимир Путін заявив, що прагнення країн Заходу "зберегти гегемонію у світі" призвело до початку "важкої кризи" в Україні.