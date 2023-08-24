Бійці 126 бригади ТРО FPV-дронами знищили російську БРЕМ на Херсонщині (відео)

Для знищення військової техніки українським захисникам знадобилися два БПЛА-камікадзе, розповів блогер Стерненко.

Бійці 126 окремої бригади територіальної оборони знищили російську броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) за допомогою двох FPV-дронів. Про це повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram.

Також бійці уразили російську зенітну самохідну установку в Херсонській області.

"Після удару по самохідній зенітній установці воїни 126 бригади ТРО двома дронами побили ще російську БРЕМ", — сказав Сергій Стерненко.

Блогер показав моменти прильоту по російській БРЕМ. На відео видно, як після зіткнення дронів з ціллю в небо підіймається густий дим.

FPV-дрони: що про них відомо

Це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV).

Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині дрона. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БПЛА з вбудованої камери, проте останнім часом під ними мається на увазі швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

Існує три типи FPV-дронів:

гоночні (легкі та маневрені);

кінематографічні (записують відео у високій якості);

фрістайл (займають нішу посередині).

Засновник громадської організації "Черкаський інститут міста" Іван Подолян заявив, що сучасний FPV-дрон є конструктором, який дозволяє зібрати літальний апарат під конкретні потреби. Інженери підбирають двигуни, акумулятори, рами, польотні контролери, регулятори струму, системи передавання відео та радіосигналу, враховуючи необхідні технічні характеристики, та додають бойову частину з вибухівкою.

Оператори FPV дронів керують ними за допомогою окулярів, а не моніторів чи екранів смартфонів. БПЛА можуть швидко змінювати напрямок руху та залітати у вузькі місця, зокрема в люки танків. Крім цього, дрони є швидкими, вони розганяються до 170 км/год.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 серпня СБУ розповіла про втрати Збройних сил Російської Федерації за тиждень. Зокрема, ворог втратив комплекси спостереження "Муром" і "Гренадер", РЕБ, САУ, Т-90 та і Т-72 та інше.

23 серпня стало відомо про те, що українські бійці знищили та пошкодили дві гармати Д30, одну САУ "Акація", дві гармати Д20, дві САУ "Гвоздика" на Донеччині.