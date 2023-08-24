Італія може приєднатись до французько-німецького проєкту футуристичного танка MGCS

Проєкт може стати технологічним проривом, якщо його реалізують. Останнім часом роботи майже не проводились, тому Рим може вдихнути друге життя у MGCS.

Франція та Німеччина працюють над створенням спільного танку у проєкті MGCS (Main Gun Combat Systems). До амбітного проєкту може долучитись Італія, яка зіграє там ключову роль. Про це повідомляє Army Recognition.

Футуристичний танк є доволі амбітним проєктом Парижу та Берліну, бо він має мати передові технології штучного інтелекту, високу мобільність, а також здатність інтегрувати безпілотники в машину. Якщо Італія приєднається до проєкту, то вона може зіграти в ньому ключову роль й вдихнути друге життя, пишуть журналісти.

Італія має промислову базу та досвід танкобудування. До проєкту може приєднатись компанія Leonardo. Ймовірна мета Риму полягає в тому, щоб замінити власні Ariete та Leopard 2A8, які ще планується придбати, після 2040 року. Франція зацікавлена у поглибленні співробітництва з Італією, бо вони вже створювали разом різні оборонні проєкти: модернізація фрегатів Horizon, створення ракети Aster.

Для Італії ця також можливість взяти участь у великому проєкті озброєння в Європі, подібному до програми винищувачів 6 покоління Tempest.

У виданні зазначають, що MGCS — це не просто вдосконалена версія Leopard та Leclerc — це технологічний стрибок. Програма бойових танків може діяти до 2070 року. Нею керує французько-німецька група Krauss-Maffei Wegmann та Nexter. Останнім часом розвиток проєкту загальмував, тому Італія може вдихнути у проєкт нове життя. У вересні міністри оборони Німеччини та Франції обговорять залучення Італії.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Nexter та KMW представили проєкт танку MGCS.

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