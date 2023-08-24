Покинули майже 2 000 бойовиків: у Білорусі активно демонтують табір ПВК "Вагнер" (фото)

За даними журналістів, спочатку в таборі "вагнерівців" було 273 намети, а на поточний момент залишилося приблизно 101 намет.

У Білорусі наразі проводять активний демонтаж табору найманців із приватної військової компанії "Вагнер" у селищі Ціль, що розташоване неподалік від Осиповичів. Про це повідомляє видання Радые Свабода.

За даними журналістів і новим супутниковим знімком, наданим компанією Planet Labs, у таборі найманців відбулися певні зміни: спочатку в ньому було 273 намети, а на поточний момент залишилося приблизно 101 намет, що становить майже третину від початкової кількості.

Перші почали розбирати 1 серпня, на супутниковому знімку від 14 серпня видно процес демонтажу.

Згідно з фотографіями, зробленими 23 серпня, у північній частині військової бази розібрали приблизно 65 наметів із початкових 129, у західній частині — приблизно 27 із 64, а в центральній частині — приблизно дев'ять із 80.

Водночас скорочення кількості техніки невелике.

"Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити приблизно 20 бойовиків, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Ціль могли покинути приблизно 2020 вагнерівців із приблизно 5000, які там перебували", — пише видання.

Куди можуть везти ці намети і чи покинули вагнерівці територію Білорусі, невідомо. Журналісти не бачать формувань подібних військових баз на інших полігонах, але не виключають, що їх можуть перекинути в інші місця країни.

23 серпня з аеропорту в Москві піднялися два літаки, які часто використовували керівники ПВК "Вагнер" — "бізнес-джети" з номерами RA-02795 і RA-02748. Перший із них упав у Тверській області. На борту перебувало 10 осіб: сім пасажирів і троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули, повідомили в "Росавіації".

Перші кілька годин не було відомо, чи перебував на борту власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: до нього не могли додзвонитися, але сподівалися, що він перебував на борту іншого судна.

24 серпня тіло глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина опізнано в морзі за непрямими ознаками.