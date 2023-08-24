Не просто прикрутили бомбу: Повітряні сили показали JDAM під крилом Су-27 (фото)

Радянські винищувачі не створювались для радянських винищувачів, тому інженерам довелося розробити та протестувати перехідник, який дозволяє використовувати JDAM-ER.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Онищук з нагоди Дня незалежності показав, як виглядає керована бомба JDAM на крилі винищувача Су-27. Експерти Defense Express встановили, що треба було зробити для інтеграції боєприпасу.

Радянський винищувач Су-27 не вміє запускати чи скидати західні боєприпаси, а також не має потрібних кріплень для цього. Проте Повітряні сили вже не раз показували, що інтегрувати ракети чи бомби все ж можна. На прикладі Су-27 та JDAM-ER стало зрозуміло. що подекуди інтегрувати снаряд є важким завданням.

MAU-50 для штурмовиків A-10

Крилата бомба JDAM-ER кріпиться на спеціальний тримач (ejector rack англійською). На фото з українським СУ-27 є, ймовірно, тримає MAU-50. Він встановлюється на штурмовик A-10 Warthog. Кріплення розраховане до 907 кг, а JDAM-ER важить 240 кг. У цьому випадку комплект встановили на бомбу Mk 82.

Кріплення для бомб на західних винищувачах

На відміну від винищувачів по типу F-15, F-16, на українському Су-27 встановлено ще якусь додаткове кріплення. Річ у тому, що на західних літаках пілон є закритим, а у Су-27 перехідник напіввідкритий й має аеродинамічний наплив. Тому автори роблять припущення, що інженери розробили, протестували та пустили в серію спеціальні перехідники для інтеграції JDAM-ER.

Нагадаємо, 24 серпня ЗМІ писали, що українська авіація знищила російський штаб керованими бомбами JDAM на Запоріжжі.

11 серпня ЗСУ завдали авіаудар двома бомбами JDAM по окупантах в районі Урожайного.