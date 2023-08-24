Розпил на 200 млрд рублів: у скільки обходиться ремонт "Адмірала Нахімова" для РФ

РосЗМІ стверджують, що 200 млрд рублів — це не межа витрат. Для порівняння вартість стелс-есмінця Zumwalt для ВМС США обійшовся у 4,4 млрд доларів, а доопрацювання авіаносця Gerald Ford — 3 млрд доларів.

У Росії з 1999 року триває ремонт та модернізація важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов". Нараз на проєкт витратили понад 200 млрд рублів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела.

200 млрд рублів за середнім курсом протягом десятиліть дорівнює приблизно 5 млрд доларів — це дорожче ніж американський стелс-есмінець Zumwalt, який коштував 4,4 млрд доларів. Найбільший у світі авіаносець Gerald R. Ford був проблемним для американської армії, на його доопрацювання витратили 3 млрд доларів.

Джерело пропагандистського видання заявило, що 200 млрд рублів на ремонт "Адмірала Нахімова" — не межа.

У РФ сподіваються, що корабель повернеться в стрій у 2024 році

"Вартість ремонту та модернізації "Адмірала Нахімова" з моменту початку робіт на ньому фактично подвоїлась і вже перевищує 200 млрд рублів, і це, схоже, не межа", — сказав співрозмовник, але журналісти не мають офіційного підтвердження даних.

Проте відомо, що здорожчали самі ремонті роботи, вартість деталей, системи та інші складові корабля. Окрім цього російській флот нібито постійно підвищує вимоги до крейсера, тому роботу доводиться раз за разом перероблювати.

Нині очікується, що "Адмірал Нахімов" все ж вийде з ремонту у 2024 році. При цьому у виданні стверджують, що корабель знаходиться на підприємстві "Севмаш" з 1999 року, а "реальні роботи" на ньому почалися з 2013 року. Станом на червень крейсер знаходився на завершальному етапі модернізації.

"Адмірал Нахімов" на ремонті з 1999 року

Модернізація має надати "Адміралу Нахімову" ракети "Калібр", "Цирконій", який у РФ називають гіперзвуковою та "Онікс". Системи ППО на кораблі будуть представлені морською версією "Панциря-С1" та С-300 під назвою"Форт-М".

Нагадаємо, 20 квітня у РФ вирішили списати ракетний крейсер "Петр Великий", бо ремонт був би занадто дорогим. Він є представником такого ж класу, що й "Адмірал Нахімов".