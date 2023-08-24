До Дня Незалежності: яку військову допомогу пообіцяли західні союзники України

Партнери України продовжують надавати військову підтримку Україні у війні з Росією. На честь 32-ї річниці Незалежності низка країн оголосили про надання нових пакетів військової допомоги.

На честь 32-ї річниці Незалежності України західні партнерни пообіцяли Україні нові пакети військової допомоги. Зокрема, Німеччина поставить ракети для Patriot і не тільки, а Норвегія передасть винищувачі F-16. Фокус зібрав усю інформацію про те, що пообіцяли союзники.

Допомога від Німеччини

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Німеччини від 24 серпня, новий пакет військової допомоги Україні охоплює різноманітне обладнання, включно з ракетами для зенітно-ракетних комплексів Patriot, однак точної кількості ракет не було уточнено. На сайті перераховані такі позиції:

10 систем виявлення безпілотних літальних апаратів;

40 розвідувальних безпілотних апаратів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros, спеціально розроблених компанією Mercedes-Benz для роботи в екстремальних бездорожних умовах;

510 000 патронів до стрілецької зброї.

У розділі "Що готується до передачі" також були вказані додаткові постачання:

90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів; 42 вантажівки Zetros; 31 мільйон патронів до стрілецької зброї.

F-16 і ракети для IRIS-T від Норвегії

Згідно з інформацією, підтвердженою кількома джерелами й переданою телеканалу TV 2, Норвегія ухвалила рішення про передачу Україні винищувачів F-16. З цим рішенням Норвегія стала третьою країною, після Нідерландів і Данії, яка передає Україні винищувачі F-16. Загальна кількість таких літаків на озброєнні Норвегії становить 57.

Крім того, 24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре анонсував, що уряд ухвалив рішення передати Україні зенітні ракети, розроблені для використання в системах протиповітряної оборони IRIS-T.

Згідно з повідомленням, ракети будуть здатні випускатися з пускових установок, які були надані Норвегією раніше Швеції. Для заміни переданих ракет Збройні сили Норвегії також купуватимуть відповідну кількість нових ракет.

Допомога Литви

24 серпня Міноборони Литви повідомило, що Вільнюс ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової підтримки загальною вартістю 41 мільйон євро.

До складу наданого пакета входять:

боєприпаси для гранатомета Carl Gustaf;

гвинтівки;

радари для морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 мм;

генератори;

засоби для боротьби з безпілотниками (дронами);

ракетні комплекси NASAMS.

Що ще пообіцяли партнери України

Зазначимо, що раніше, 23 серпня, ЗМІ з посиланням на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду повідомляли, що Токіо надасть Україні значну допомогу в розмірі 7 мільярдів доларів.

На саміті Міжнародної Кримської платформи в Києві Фуміо Кісіда заявив, що Японія постійно надаватиме різноманітну допомогу Україні в межах до 7 мільярдів доларів залежно від потреб країни. Він наголосив на готовності Японії використати свій досвід і знання в галузі післявоєнного відновлення та подолання природних катастроф.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Нідерланди мають намір передати Україні 42 винищувачі F-16. Того самого дня стало відомо про намір Данії передати Україні ще 19 літаків F-16. Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік.