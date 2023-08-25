"Перейди дорогу Путіну і помри": еліта Росії винесла урок зі смерті Пригожина, — WP

За словами журналістів, смерть Пригожина тільки зміцнила владу Путіна в Росії. Принаймні, на короткий термін. Глава Кремля відновив репутацію безжальної людини.

Авіакатастрофа з літаком Євгена Пригожина і загибель засновника ПВК "Вагнер" сильно налякала російську бізнес-еліту. Про це пише видання Washington Post.

За словами неназваного російського бізнесмена, всі олігархи й великі підприємці зрозуміли, що перейти дорогу президенту РФ Володимиру Путіну — це смерть.

"Будь-хто, хто проявить нелояльність, буде розглядатися державою як ворог, якого необхідно ліквідувати", — сказав він.

Видання пише, що смерть Пригожина тільки зміцнила владу Путіна в Росії. Принаймні, на короткий термін. Глава Кремля відновив репутацію безжальної людини. Раніше він цю репутацію втратив, коли пішов на поступки "вагнерівцям" після їхнього заколоту в червні.

Зараз, як повідомляється, російські еліти вже не хочуть виступати проти Путіна і критикувати його намір продовжувати війну проти України.

"Я не думаю, що хтось захоче після цього виступати проти війни", — сказав інший російський мільярдер, ім'я якого не називають.

За його словами, ризики, які виникають через нелояльність Путіну, тепер гігантські.

Західні аналітики також згодні з тим, що російські еліти дуже налякані.

"Раніше це було так: "Можливо, нам не вистачає людей, щоб це спрацювало". Тепер це звучить так: "Якщо я переступлю ногою за цю лінію, мене підірве", — сказав колишній аналітик ЦРУ по Росії Ерік Чарамелла.

Нагадаємо, що 24 серпня в Пентагоні висловилися про катастрофу літака Пригожина. В американському оборонному відомстві заявили, що у них немає інформації, яка б підтвердила удар по літаку Євгена Пригожина ракетою класу "земля-повітря".

Крім того, в Єврокомісії сумніваються, що в РФ говорять правду про смерть Пригожина. Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що "вагнерівці" порушували права людини і міжнародне гуманітарне право скрізь, де вони були присутні.