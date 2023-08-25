Усім серцем за Україну: Ларс фон Трієр виправдався за підтримку російських солдатів (фото)

За словами режисера, всі життя мають значення і це очевидний факт. Однак, як вважає фон Трієр, люди вже давно це забули.

Данський режисер Ларс фон Трієр заявив, що всім серцем підтримує Україну, але натякнув, що бажає залишатися пацифістом. Відповідний пост він опублікував у себе в Instagram.

Він заявив, що життя всіх людей мають значення.

"....і, звісно, всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення!... Здається, забута фраза з тих часів, коли пацифізм був чеснотою!" — написав режисер.

Коментарі під постом він закрив.

Пост Ларса фон Трієра Фото: Скриншот

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Режисер 22 серпня неоднозначно відреагував на новину про те, що його країна надасть Україні бойову авіацію і допоможе з навчанням пілотів ЗСУ. За його словами, потрібно враховувати той фактор, що життя громадян Російської Федерації теж важливі. Таке звернення він залишив білим текстом на чорному тлі.

"До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксену (яка вчора, наче до вух закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі!". З найкращими побажаннями, Ларс", — ідеться в повідомленні.

Уже 23 серпня секретар РНБО України Олексій Данілов відповів Ларсу фон Трієру. Він заявив, що війна не схожа на кіно, коли вона йде в реальному житті. Ларсу фон Трієру порадили на мить уявити, що російські ракети летять на його рідне місто.

"Війна — це не кіно, де актори грають у життя і смерть. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли художник обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці", — йдеться в повідомленні.