"Довшо шипіла і бурлила": ЗМІ показали наслідки ракетного удару по Калузькій області (фото)
Місцеві жителі повідомляють про три вибухи, після яких чули, як на землю сипалися уламки ракети. Пропагандисти стверджують, що ЗСУ завдали удару зенітною ракетою С-200.
У Росії ППО збила ракету над Калузькою областю. Її частина впала у приватний басейн місцевої жительки. Про це повідомляє російське видання Shot.
"Частина збитої ракети С-200 ЗСУ впала в каркасний басейн, встановлений на земельній ділянці жінки у селі Оріхівка Калузької області. З її слів, спочатку було чути три вибухи, а потім на землю посипалися частини ракети. Одна з деталей потрапила в басейн, довго шипіла і бурлила у воді", — йдеться в повідомленні.
Ракетна атака в Калузькій області 25 серпня
Міноборони РФ 25 серпня повідомило про ракетну атаку на "цивільний об'єкт" у Калузькій області і звинуватило у цьому Україну. Нібито вона запустила ракету з поліпшеного комплексу С-200.
Зазначається, що ракету збили системою ППО. Жертв та руйнувань немає.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони РФ заявили, що в ніч проти 25 серпня російська ППО над Кримом знищила 42 українських дрони.