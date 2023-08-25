ЗСУ влаштували "сафарі" на ЗС РФ під Соледаром: Сирський показав кадри роботи (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, російську техніку, серед якої гаубиці та засоби РЕБ, виявляла аеророзвідка. Удари по позиціях ЗС РФ завдавали за допомогою FPV-дронів.

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Острозького влаштували "сафарі" на техніку окупантів під Соледаром Донецької області. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

Оператори FPV-дронів ефективно відпрацювали по ворожій техніці на східній ділянці фронту.

"Поблизу Соледара працює 30-та ОМБр. Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів. Аеророзвідники знаходили цілі та разом із побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, що в ISW відзначили успіхи України під Работиним: українська група контрнаступу наближається до другої лінії російської оборони.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 серпня, американські військові дослідники зазначали, що у ЗСУ є можливість пройти мінні поля. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, зазначили, що українські захисники просуваються в напрямку Мелітополя.