Контрнаступ ЗСУ ще може здивувати критиків, – екс-генерал армії США Петреус

Західним спостерігачам потрібно розуміти, що війна не відбувається лінійно, а українська операція може тривати місяцями, поки в якомусь місці російська оборона не трісне. Контрнаступ складний, але не безнадійний, підкреслює автор.

Швидкого прориву, як багато хто на Заході очікував, не сталось. Останнім часом західна преса також публікує похмуріші статті, в яких боротьба з РФ виявилась кривавою та повільною. Проте генерал армії США у відставці Девід Петреус та Фредерік Каган, директор проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва в рубриці "Думки" на The Washington Post пишуть, що Україна ще може здивувати скептиків.

Автори зазначають, що спостерігачам було б мудро пом'якшити свій песимізм. Війна не відбувається лінійно. Українці можуть протягом тривалого часу бити, щоб в один момент російський спротив надірвався. Є підстави вважати, що Україна може цього домогтися, а відтак контрнаступ ще далекий від завершення. Фактично зараз він досі перебуває на ранній стадії попри те, що триває з початку літа.

Фото: The Washington Post

Проникати в настільки серйозну оборону, що створили росіяни в Україні — важке завдання для будь-якої армії. США такі операції проводили під час вторгнення в Ірак, але тоді було тотальне панування у повітрі. Українські військові такою перевагою не володіють. До того ж Захід дав мало броньованих машин для прориву. А росіяни навчились воювати. Українців обстрілюють БПЛА та артилерія.

Тому наступ ЗСУ надзвичайно складний, проте складний не означає безнадійний. Сили оборони просуваються одразу на двох напрямках, які виведуть на Токмак і Мелітополь, а також в напрямку Бердянська. Ймовірно, ЗСУ пробили перший передній пояс російських оборонних споруд. А просування в районі Роботиного може прискоритись.

Простіше кажучи, Україна тисне на росіян доти, доки щось не зламається, тоді вони закинуть резерви й завдадуть удару. Російські сили втомилися, якщо не виснажені. Багато передових підрозділів не були на ротації ще набагато раніше контрнаступу ЗСУ. Найважливішим є те, що РФ бракує великих оператвних резервів. Тому будь-який прорив ЗСУ буде складно швидко закрити — саме на це і робить ставку Україна.

Західним спостерігачам варто розуміти, що Україна веде боротьбу за своє виживання, тому контрнаступ може тривати ще місяці. Відтак політики не повинні викручувати руки Києву, що контрнаступ не приніс швидких успіхів. Війна буде довготривалою, але врешті-решт ЗСУ мають перемогти.

Нагадаємо, 25 серпня ЗСУ показали, як працює бригада імені князя Острозького під Соледаром.

25 серпня в Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку.