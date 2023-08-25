Щоб не втік: Україна почала процедуру екстрадиції Петровського з ДШРГ "Русич"

Найманця терористичної групи "Русич" Яна Петровського планують екстрадувати до України. Прокуратура поки що зайнята підготовкою документів.

У Офісі генерального прокурора розповіли про заходи, які вони вживають щодо Яна Петровського з ДШРГ "Русич", якого відшукали у Фінляндії. Про це розповіла пресслужба відомства.

У дописі пресслужби вказано, що Петровського затримано 23 серпня 2023 року відповідно до спеціального запиту української прокуратури. Ідеться про громадянина РФ, якого СБУ підозрює у злочині за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу — тобто за участь у терористичній організації. Зазначимо, якщо суд визнає його провину, то може ув'язнити на термін від 8 до 15 років.

Чоловіка затримала міграційна служба у столиці Фінляндії — місті Гельсінкі. У зв'язку з цим його могли депортувати до Росії і він би уник рук українського правосуддя. Тому офіс Генпрокурора завернувся з запитом до фінських правоохоронців — затримати Петровського і взяти його під тимчасовий арешт.

Тим часом Україна починає процедуру екстрадиції, вказано у повідомленні пресслужби. Зокрема, готуються усі потрібні для цього документи.

ДШРГ "Русич" та Ян Петровський: щ відомо

Ян Петровський — росіянин, який воював на території України, починаючи з 2014 року, вказує Офіс генпрокурора. Зокрема, він входив до ДШРГ "Русич" — неонацистського російського угрупування, заснованого Олексієм Мільчаковим. Мільчаков, згідно з повідомленнями ЗМІ, був пов'язаний з командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним, який загинув в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

На порталі "Миротворець" описуються деякі деталі злочинів Петровського в Україні. Зокрема, наводять його позивний — "Великий слов'янин". У 2014 році він разом зі співучасниками розстріляв бійців батальйону "Айдар" під Луганськом. Також на порталі вказують, що з 2004 року він мав посвідку на поживання у Норвегії, у 2016 році його затримали, а потім, схоже, все ж відпустили на волю. При чому це сталось саме тоді, коли у 2016 році СБУ відкрило проти нього справу.

Під час вторгнення РФ бойовики "Русича" "засвітились" у боях на сході. Наприклад, 5 квітня 2022 року найманців "Русича" бачили на Луганщині — тоді Мільчаков начебто отримав поранення. А восени того ж року вони закликали катувати і страчувати українських полонених.

Олексій Мільчаков — 32-річний росіянин, який брав участь в окупації Криму, воював у складі бойовиків "ЛНР" на Донбасі, у складі ПВК "Вагнер" — у Сирії. Позивні — "Фріц" та "Серб". Під час вторгнення РФ у 2022 році став ватажком диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". На порталі "Миротворець" вказано, що він фотографувався з тілами загиблих українських військових, яких перед цим катував. У розмові з пропагандистом Сладковим заявив, що усіх українців потрібно убивати, і навіть дітей. Росіянин перебуває під слідством Офісу генпрокурора: підозрюється у вбивстві 40 бійців ЗСУ.

Зліва - Олексій Мільчаков, справа - Ян Петровський - фото "Миротворець"" Фото: Миротворец

Нагадуємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував загибель Пригожина та Уткіна в авіакатастрофі. З його слів, він двічі спілкувався з очільником "вагнерівців", але не гарантував йому безпеку.

Тим часом Інститут вивчення війни спробував спрогнозувати подальшу долю ПВК "Вагнер", з яким, нагадуємо, була пов'язана група "Русич". Експерти вказали, що президент Росії Володимир Путіна планує цей підрозділ знищити.