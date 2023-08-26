Вибухи в Московській області: Собянін повідомив про нову атаку БПЛА (відео)

За даними Міноборони РФ, один дрон рухався в бік російської столиці. У відомстві стверджують, що за атакою нібито стоїть Україна.

У суботу, 26 липня, Московську область Російської Федерації атакував безпілотний літальний апарат. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

За словами Собяніна, сили протиповітряної оборони знищили безпілотник на підльоті до Москви в Істринському районі.

"Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", — написав мер російської столиці.

У Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили, що в Істринському районі Московської області було збито БПЛА, який прямував у бік столиці. У відомстві також заявили, що за атакою нібито стоїть Україна.

Telegram-канал "Осторожно, Москва" повідомив, що в столичних аеропортах ввели обмеження. Повітряний простір над Москвою закрили.

За даними каналу, жителі Нової Риги чули вибухи, що нагадують роботу ППО.

Telegram-канал Mash опублікував відео, на якому нібито зафіксовано момент знищення дрона.

Нагадаємо, 11 серпня в Росії закрили повітряний простір для цивільних суден, пояснивши це "безпекою польотів". Пізніше в столиці прогримів вибух. Сергій Собянін підтвердив, що поблизу міської набережної впали уламки безпілотника.

Раніше, 10 серпня, Сергій Собянін заявив, що о четвертій ранку протиповітряна оборона збила два дрони, які рухалися в напрямку Москви. За його словами, один безпілотник було знищено в Калузькій області, а інший — у районі Центральної кільцевої автомобільної дороги.