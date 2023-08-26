В авіакастрофі загинув відомий льотчик "Джус": Повітряні сили підтвердили

Капітан Повітряних сил з позивним "Джус" загинув 25 серпня в Житомирській області. Разом із ним загинуло ще два льотчики.

25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинув льотчик із позивним "Джус" і ще двоє пілотів. Про це повідомляють Повітряні сили.

У Житомирському районі зіткнулося два навчально-бойові літаки Л-39. Унаслідок чого загинуло троє пілотів.

"Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39", — написали в Повітряних силах.

Також перед офіційним коментарем інформацію про загибель "Джуса" підтвердив знайомий льотчика Павло Поцелуєв у фейсбуці.

"Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", — написав Поцелуєв.

Також опосередковано його загибель підтвердила волонтерка Меланія Подоляк, яка опублікувала шеврон льотчика з нашивкою Juice. Видання "Новинарня" пише, що Подоляк була дівчиною "Джуса".

У травні 2022 року капітану Андрію Пільщикову присвоїли орден "За мужність" III ступеня.

Інформації щодо особистостей інших двох льотчиків наразі немає.

В офісі Генерального прокурора заявили, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині вже відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією по статті 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або підготовки до них.

Місце інциденту в Житомирській області

Наразі здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, а також призначенні експертизи. Підтверджено загибель трьох пілотів Повітряних сил.

Що відомо про "Джуса"?

Український льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус" був одним з тих, хто активно лобіював питання постачання Україні сучасного озброєння, в тому числі західних винищувачів. Служив у 40-й бригаді тактичної авіації. Під час чисельних інтервʼю він не показував свого обличчя та не називав справжнього імені. Зараз в мережі вже є фото з його обличчям.

Капітан Андрій "Джус" Пільщиков

У травні 2022 року капітану Андрію Пільщикову присвоїли орден "За мужність" III ступеня.

Нагадаємо, 16 грудня льотчик Juice заявив, що Україні потрібні сучасні гелікоптери окрім сучасних літаків.

25 серпня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що перші F-16 надійдуть в Україну не раніше 2024 року.