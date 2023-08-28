ЗС РФ вночі атакували Україну ракетами: де прогриміли вибухи і в яких регіонах працювала ППО
Масштабну повітряну тривогу на території України було оголошено через загрозу нанесення ударів крилатими ракетами "Калібр", які, ймовірно, було випущено з акваторії Чорного моря. Про руйнування або постраждалих поки що не повідомлялося.
Російська Федерація в ніч на 28 серпня знову намагалася атакувати мирні міста України, у зв'язку з чим було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.
Спочатку ракетна небезпека була оголошена на території Миколаївської та Херсонської областей, після чого додатково поширилася в північному напрямку.
У Повітряних силах зазначили, що загроза обстрілу була для Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Кіровоградської областей. Пізніше вся карта України "почервоніла" від повітряних тривог.
Причиною стали пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Вони рухалися через повітряний простір центральних регіонів.
Після цього в командуванні попередили жителів Дніпропетровської області про те, що їм необхідно пройти в укриття, а вже за 10 хвилин пролунали перші вибухи. Попередньо це була робота ППО.
У місцевих Telegram-каналах зазначали, що вибухи лунали також у районі Кривого Рогу після 5 ранку. Попередньо противник завдав авіаудару з винищувачів Су-35 ракетами Х-59.
Місцева влада ніяк не коментувала обстріл на момент публікації матеріалу. Також не повідомлялося про якісь руйнування або постраждалих. У Повітряних силах пізніше традиційно поділяться зведенням за добу.
У Київській міській військовій адміністрації також відреагували на повітряну тривогу.
"Повітряна тривога в столиці пов'язана з пусками крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Попередньо здійснено пуски ракет типу "Калібр". Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 27 серпня повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети по Україні, але сили ППО перехопили їх ще в небі. У Повітряних силах зазначили, що загалом було знищено 4 крилаті ракети. Для атаки противник використовував одразу 5 винищувачів, але попередньо обійшлося без наслідків для населення.