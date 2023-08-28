Мобілізація в Україні: хто може отримати повістку у вересні

Дію воєнного стану в Україні подовжили вже увосьме, але уряд не вносив змін чи правок до законодавства стосовно мобілізації.

Наприкінці липня депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 15 листопада 2023 року. В цей час чоловіки віком від 18 до 60 будуть отримувати повістки, і якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби і вони не мають права на відстрочку, вони можуть вступити до лав ЗСУ. Про це пише "Дзеркало тижня".

Зараз у ЗСУ потрібні майже всі військові спеціальності — штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії, парамедики.

Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас також зауважив, що Сили оборони України гостро потребують людей.

"Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Тому що ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — підкреслив він.

Хто може отримати повістку у вересні

Уряд не вносив змін чи правок до законодавства щодо мобілізації, а тому призвати на військову службу можуть:

призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу (підписують контракт з ЗСУ);

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду чи без;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

жінок, придатних за станом здоров'я (за власним бажанням);

осіб з інвалідністю та тих, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (добровільно та служба проходить за місцем проживання);

громадян інших країн, які хочуть захищати Україну.

Кого можна мобілізувати для служби за місцем проживання

Законом передбачено, що дев’ять категорій військовозобов'язаних можуть проходити службу за місцем проживання після мобілізації. До них належать:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Нагадаємо, що за законодавством є сім категорій чоловіків, яких після виключення з військового обліку не заберуть в армію.

Раніше повідомлялося, що в ТЦК пояснили, яким категоріям чоловіків вручатимуть повістки. За словами військкома, ЗСУ потрібні будь-які спеціальності, зокрема цивільні.