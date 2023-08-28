"Фартові": росіяни, які повернулися з полону, йдуть на фронт, де знову здаються ЗСУ, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Юсова, такі випадки непоодинокі. Деякі окупанти здавалися в полон по кілька разів.

Багато російських військовослужбовців, які потрапили в полон, а потім були обміняні, знову повертаються на фронт. Деякі з них повторно здаються ЗСУ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV.

За його словами, такі випадки не є рідкістю, однак точну кількість дізнатися важко. Так, було зафіксовано одних і тих самих окупантів, які кілька разів потрапляли в полон до українських військових.

"Є такі фартові персонажі", — сказав Юсов.

У тому ж інтерв'ю він заявив, що Україна — цивілізована країна. Тому з військовополоненими завжди поводитимуться гуманно.

"Ми їх справедливо ненавидимо, є за що. Тому що це вбивці, загарбники, ґвалтівники й окупанти. Але ми частина не їхнього "русского мира", а вільного цивілізованого демократичного західноєвропейського світу", — сказав Юсов.

Тому, за його словами, з військовополоненими в Україні поводяться відповідно до всіх міжнародних норм.

Андрій Юсов про військовополонених росіян (дивитися з 01:05)

Нагадаємо, що 21 серпня в ГУР заявили, що РФ привезе на окуповані території тисячі росіян, щоб вони взяли участь у "виборах". Юсов заявив, що загарбники не довіряють місцевому населенню, яке здебільшого виступає проти дій Кремля. Завезеним громадянам обіцяють заплатити, але для декого це не аргумент.

Крім того, 27 серпня Юсов заявив, що главу ГУР Кирила Буданова намагалися вбити понад 10 разів. Так, один із випадків стався під час спроби ЗС РФ завдати ракетного удару по робочому кабінету його начальника. Після цього одразу активізувалася російська пропаганда.