"Бив командир, і не було чого їсти": 52 окупанти скрутили офіцера, щоб здатися в полон ЗСУ, — ЗМІ

За даними медіа, російські бійці вимагали від командира відступити через проблеми з харчами, але отримали у відповідь лише агресію. Згодом він проти волі опинився в українському полоні.

Понад 50 російських військових здалися в полон у районі села Роботине в Запорізькій області. До цього рішення бійців підштовхнули голод і агресія з боку командира. Деталями 27 серпня поділилися в медіа "Кремлевская табакерка", з яким зв’язався один із загарбників.

Повідомляється, що армійці здалися в полон кілька днів тому. Автори контенту запевнили, що підтвердили дані про подію в трьох джерел — із Генштабу й угруповань ЗС РФ.

"Тиждень тому в нас пішли серйозні втрати, багато пацанів загинули. Одночасно перестали підвозити продовольство. Ми шукали самотужки, але часто траплялися моменти, коли було просто нема чого їсти", — розповів військовий, який служив із полоненими.

За його словами, бійці попросили командира відступити, щоб набратися сил, але його реакція була "неадекватною". Офіцер накинувся на підлеглих армійців і побив кількох людей.

Після інциденту 52 особи вирішили здатися в полон, із собою вони взяли й агресивного командира. Як пояснив неназваний окупант, його побратими напали на керівника та "скрутили його". Врешті-решт обмінний фонд України поповнився на 53 загарбників.

Семеро бійців угруповання здаватися українським захисникам не захотіли, тож після події їх скерували в район міста Токмак у Запорізькій області..

"Наше джерело в Генштабі підтвердило інформацію про здачу в полон саме такої кількості військових — 53 особи разом із командиром. Щодо проблем із продовольством він сказав, що "йдуть важкі бої, тому бувають складнощі з логістикою", — зазначили в медіа.

Фото: Deep State Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 серпня в пресслужбі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ повідомили, що в селі Роботине замайорів український прапор. Його підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила, що ЗСУ звільнили село Роботине в Запорізькій області й продовжують просування.