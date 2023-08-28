"Припинять існування" : у Держдумі РФ розповіли про майбутнє найманців ПВК "Вагнер"

Російський депутат і генерал пропонують "вагнерівцям" два шляхи: або укласти контракт з Міноборони, або йти у відставку. При чому до лав ЗС РФ візьмуть лише тих, хто не брав участь у заколоті Пригожина.

Депутат Держдуми Росії та генерал Віктор Соболєв пояснив, чи існуватиме ПВК "Вагнер" після смерті власника Євгена Пригожина. З його слів, подальша доля найманців залежить від того, чи брали вони участь у заколоті, який відбувся у червні 2023 року. Про це пише видання "НСН".

Соболєв заявив, що ПВК "Вагнер" припинить існування, оскільки це "незаконне збройне формування". Між тим, на його думку, у Росії не повинно бути озброєних людей, які нікому не підкоряються і можуть вчинити заколот. Ці обставини призвели до того, що вони "були на межі громадянської війни".

Подальша доля у "вагнерівців" складеться по-різному — залежно від того, чи брали вони участь у "марші справедливості Пригожина". Ті, хто не брав участі, отримає можливість укласти контракт з Міноборони РФ. Хто брав участь, "припинять існування" як військові: можуть розраховувати лише на відставку, — заявив Соболєв.

Зазначимо, що російський політик Віктор Соболєв — член партії КПРФ, який весною 2023 року конфліктував з ПВК "Вагнер". Зокрема, тоді він заявив, що потрібно саджати на 15 років військових ЗС РФ, які перейдуть на службу до ПВК. Після цього найманці записали відео з-під Бахмуту. При цьому заявили, що через нього Росія "може програти війну" і пообіцяли покарати на Червоній площі.

Загибель Пригожина: деталі

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, а також командир найманців Дмитро Уткін та кілька інших найманців загинули в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року. Слідчий комітет РФ на четвертий день після інциденту заявив, що у кабіні літака дійсно були перелічені особи.

Між тим рівно два місяці тому, 23 червня, почався так званий "марш справедливості". Зокрема, найманці захопили штаб командування ЗС РФ у Ростові й рушили на Москву. При цьому Пригожин заявив, що найманці вимагають відсторонити міністр оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Також раніше він відмовився виконати вимогу російської влади: усі вагнерівців мали укласти контракти з Міноборони або звільнитись і скласти зброю.

Приблизно через добу після початку заколоту президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до громадян, де назвав Пригожина зрадником. Після загибелі власника ПВК "Вагнер" очільник Кремля висловив співчуття родинам загиблих і відзначив, що вони дещо зробили на війні в Україні.

Тим часом у Росії почали руйнувати кладовища, на яких ховали загиблих "вагнерівців". При цьому паралельно громадяни РФ створюють стихійні меморіали на честь найманців та Пригожина.

Нагадуємо, західні аналітики дослідили, чи має шанс зберегтись бізнес-імперія Пригожина в Африці. Згідно з їхніми оцінками, вона зруйнується, тому що трималась на його особистих зв'язках.

Водночас з'явились припущення, хто міг влаштувати інцидент з літаком власника Групи Вагнера. Розслідувачі стверджують, що це може бути офіцер ГРУ Андрій Авер'янов, причетний до отруєння перебіжчика Сергія Скрипаля.