Бійці ЗСУ знищили ворожу переносну реактивну пускову установку "Град-П" (відео)

Установка була захована російськими загарбниками, але згодом її виявили українські захисники.

Бійці 100-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили російську переносну реактивну пускову установку "Град-П". Відповідне відео опублікував у Telegram Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Установка була захована серед густої рослинності. Згодом в районі ударів "Град-П" задимівся.

Знищення техніки РФ у серпні 2023 року

Бійці ЗСУ застосували ударний дрон та знищили ворожий БТР-82. Бойова російська машина була ліквідована під час пересування дорогою. Російська ворожа бронетехніка рухається дорогою серед поля. Згодом українські бійці застосували ударний дрон. Бойова російська машина була ліквідована.

Представники групи "Асгард" і воїни Січеславської бригади 23 серпня знищили БМП та танк росіян на Лиманському напрямку. Російські війська залишилися без бойових машин завдяки вмілому використанню українськими захисниками безпілотників та артилерії.

Артилеристи ЗСУ 17 серпня знищили БМП в районі Бахмута. Українські захисники провели успішну взаємодію зі зведеною тактичною групою "Адам" поблизу населеного пункту Андріївка.

Нагадаємо, 28 серпня майор ЗСУ Максим Жорін назвав найважливіше завдання для ЗСУ в районі Бахмута. Поблизу міста на Донеччині є певний рівень мінування, а українські війська під час штурмів потрапляють на такі райони, але головне завдання Сил оборони — не втрачати динаміку просування аби російські загарбники не змогли провести заходи щодо створення своєї системи оборони в районі Бахмута.