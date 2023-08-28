Росіяни ховають кораблі Чорноморського флоту "за поворотом Криму", — Буданов

За словами голови ГУР, найбільше, що можуть зробити кораблі Чорноморського флоту РФ, — пройти вздовж берега в бухту Севастополя, зарядитися новими ракетами та знову піти.

Кораблі Чорноморського флоту ховаються в південно-східній частині від Криму. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Там вони перебувають. Виходять, швидко роблять ракетні залпи", — зазначив керівник розвідвідомства.

За словами Буданова, найбільше, що можуть зробити російські кораблі, — пройти вздовж берега в бухту Севастополя, зарядитися новими ракетами та знову піти.

Начальник ГУР пояснив, що російським кораблям ЧФ РФ просто нікуди вийти. Раніше вони перебували в північній частині Чорного моря, звідки пішли, потім також пішли із західної частини моря, а тепер просто "ховаються за рогом, поворотом Криму, південно-східною частиною".

Зі свого боку, спікер ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що після серпневих атак на Чорноморський флот військові кораблі РФ намагаються триматися ближче до російського узбережжя.

Раніше повідомлялося, що Буданов розповів, до чого призведе руйнування Кримського мосту, і зазначив, що затоплення суден цьому мало завадить.

Нагадаємо, що партизани запустили дрон і підірвали штаб "кадирівців" в окупованому Енергодарі. На місце події направили пожежні розрахунки та карети швидкої. Місцеву окупаційну адміністрацію поспіхом евакуювали.