Чарівної палички не було: Резніков назвав реальну ціну зимових курток для ЗСУ (фото, відео)

Зі слів міністра Резнікова, військові Сил оборони задоволені закупівлями Міноборони. Якби з зимовим одягом було щось не так, "ми про це дізналися б".

Міністр оборони України Олексій Резніков скликав пресконференцію, на якій пояснив, як міністерство купувало зимовий одяг для ЗСУ восени 2022 року. Посадовець спростував результати розслідування ЗМІ, згідно з якими за одяг заплатили більше, ніж потрібно. Про це ідеться на відео "24 каналу".

Зі слів посадовця, висновки, які зробили журналісти, є неправдивими: "Журналісти-розслідувачі [виявили], що [в Міноборони] купили куртки втричі дешевше, а потім шляхом чарівної палички Гарі Поттера, перетворили їх на зимові. Це не правда". Резніков аргументував позицію міністерства наступними доказами.

По-перше, куртки дійсно купили у турецької компанії — зокрема, купили 180 тис. зимових курток. З 180 тис. курток 135 тис. надійшли бійцям ЗСУ, які воювали в них взимку 2022-23 рр. Нарікань на куртки не було, отже вони були все зимовими, а не літніми. "Якби літня форма була вдягнена зимою, ми б точно про це дізналися — 140 тисяч людей про це б сказали", — заявив чиновник.

По-друге, закупівля відбулась восени 2022 року. Було укладено контракт, в якому вказали ціну — 83-85 дол./куртку. Між тим українські ЗМІ роздобули документи — "інвойси", в яких вказана ціна 29 дол./куртку. Документи датовані 9 грудня 2022 року — тобто, через кілька місяців після того, як угоду закрили. Резніков називає ці турецькі інвойси "дивними" і запевняє: "Ціни у $29 ніколи не існувало".

Закупівлі Міноборони України: деталі розслідування

У серпні журналіст видання "Дзеркало тижня" опублікував розслідування щодо закупівель зимового одягу для ЗСУ — штанів та курток. Закупівлю Міноборони провело восени 2022 року. Журналіст зробив два висновки: в Україну надійшли не зимові куртки, а літні, при чому на кордоні України вони подорожчали у 3 рази.

Антикорупційний комітет ВРУ відреагував на ситуацію: провів засідання, на яке запросили представників міноборони, а також нардепі і ЗМІ. При цьому також ішла мова про документи, згідно з якими куртки раптом подорожчали. Представник міністерства приніс куртки, щоб довести, що розслідувачі помиляються. Однак присутні заявили, що потрібно оперувати не невідомо якими куртками, а реальними документами.

Також пізніше з'ясували, що до фірми, яка продала куртки Міноборони, причетний громадянин України, який є родичем партійця від "Слуг народу".

Після цього міністр Резніков заявив, що доведе правильність закупівель Міноборони. Також присягнувся, що піде у відставку, якщо не зможе відстояти цю позицію.

Нагадуємо, НАБУ продовжує вести розслідування справ, у яких фігурує Міноборони. Зокрема, розглядають справи щодо закупівлі надто дорогих яєць та контракт на постачання військового спорядження, яке так і не надійшло до ЗСУ.

Тим часом отримав підозру посадовець з Міноборони: заступник міністрі Резнікова закупив неякісні бронежилети і може опинитись за ґратами на 15 років.