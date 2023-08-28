"Треба сісти за стіл переговорів": військового вирішення конфлікту в Україні немає, - президентка Угорщини

За словами президентки Каталін Новак, Угорщина хоче приєднатися до формули миру, яку запропонував Володимир Зеленський, у якій беруть участь понад 40 країн.

Президентка Угорщини Каталін Новак закликала Україну до переговорів із Росією. Вона сказала це своєму українському колезі Володимиру Зеленському, про що 28 серпня повідомило видання Index.

За словами Новак, війна в Україні триває вже понад півтора року, а жодного військового рішення немає.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке б привело до сталого миру в довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів!" — сказала вона журналістам.

Однак Новак заявила, що Угорщина хоче приєднатися до формули миру, яку запропонував Зеленський. У ній уже беруть участь понад 40 держав.

Президентка зазначила, що мир в Україні надзвичайно важливий для Угорщини. Так, війна, за її словами, війна ближча до угорців, ніж може здатися на перший погляд.

"Ескалація може відбутися в будь-який момент", — сказала вона.

Водночас Новак сказала, що Угорщина рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну. Вона розуміє, коли громадяни захищають свою від агресора.

Нагадаємо, 26 серпня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що від підтримки Заходу нібито страждають українці. Він заявив, що для розв'язання конфлікту недостатньо тільки переговорів — необхідно негайно досягти "припинення вогню".

Крім того, повідомлялося, що Угорщина введе нові обмеження для української агропродукції. За словами міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя, останніми роками сільське господарство країни переживає одне потрясіння за іншим, а дешева українська сільгосппродукція тільки погіршує ситуацію.