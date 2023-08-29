Від мобілізації до провалу контрнаступу: Кремль затвердив нову ІПСО проти України

В адміністрації президента РФ відбулася нарада для затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

У Кремлі затвердили черговий етап інформаційної війни проти України на нараді 25 серпня. Про це 29 серпня повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

"В адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що темою наради було "затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі". У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації російського президента Володимира Путіна Сергій Кірієнко, "технологи" та представники медіа, які братимуть участь у проведення інформаційної операції.

У ГУР зазначили, що РФ використовуватиме наступні теми та наративи:

"масова мобілізація", якій начебто підлягатимуть всі українці, незалежно від статі, віку та стану здоров’я. Зокрема, начебто це стосуватиметься й неповнолітніх;

"зневіра українських партнерів у можливості перемоги" — "договори" про "мир в обмін на території", фейкові політичні угоди (фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" мера Києва Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо його підтримки на майбутніх президентських виборах;

"український контрнаступ не має успіхів" — начебто збільшення кількості поховань українських бійців на прикладі кладовищ великих міст, відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих військових у кожному регіоні, пошук винних в уявних "провалах" задля дискредитації українських воєначальників та чиновників;

"тотальна корупція" — показуватимуть, начебто Україна не бореться з корупцією ("бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться"), а покарання для корупціонерів — відсутні;

"прекрасне" життя на окупованих територіях — начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним, "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованих помешкань, "вільні" вибори за російськими законами в "єдиний день голосування". Крім цього, окупанти поширять інформацію про те, що нібито держава "здає" Куп'янськ, а "Україна відмовляється від окупованих територій" та продемонструють сфабриковані документи.

У ГУР закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації, аби не піддаватися російській пропаганді.

Нагадаємо, 19 серпня керівниця департаменту збору та моніторингу дезінформації Центру протидії дезінформації РНБО України Аліна Бондарчук розповіла Фокусу про фейки, які розповсюджує РФ для того, аби чинити психологічний тиск на українців.

18 серпня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Юсов заявив, що усі тези про те, що на Україну і РФ чекає затяжна війна, більше нагадують російську ІПСО, яка спрямована на зовнішню аудиторію.