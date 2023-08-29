Hydra 70 по окупанту: кадри атаки українського Мі-24П по окупантах (відео)

В радянський гелікоптер інтегрували пускові установки M261. З них запускають некеровані авіаракети Hydra 70.

Бойовий гелікоптер Мі-24П озброїли американськими некерованими авіаракетами Hydra 70. Для цього на борт інтегрували пускові установки М261. Відео удару по окупантах опублікував головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов в телеграм-каналі.

Військові опублікували кадри роботи вертолітника з кабіни ударного гелікоптера Мі-24П. У відео зафіксований удар некерованими авіаційними ракетами Hydra 70 з американських пускових установок M261. Як повідомляє журналіст, гелікоптер допомагає сухопутним підрозділам в наступі.

У відео зафіксована робота 18-та бригада армійської авіації на малих висотах. Атакують ворога з кабрування, коли гелікоптер задирає ніс й випускає ракети. Таким чином збільшується радіус дії ракети, але це потребує високої майстерності льотчика.

Hydra 70 — це модульний боєприпас, який може мати різні бойові частини. Ракети передають Україні Сполучені Штати. Вперше фото Мі-24 з американською пусковою показали аналітики 2 серпня.

Нагадаємо, Фокус розбирався, що відомо про ракету Hydra, та чому боєприпас із 75-річною історією досі в строю й на що він здатен.

30 травня ЗМІ писали, що Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70. Вони допоможуть надавати