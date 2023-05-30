"Буржуазна гідра" для прицільних атак: ЗСУ вперше отримають від США ракети Hydra-70, — ЗМІ

Нові модифікації авіаційних ракет Hydra-70 містять керовані боєголовки. Невідомо, яку саме версію передадуть Україні, але під час контрнаступу ЗСУ ці озброєння можуть бути вогневою підтримкою піхоти з повітря.

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Вашингтон має намір передати Києву новий пакет озброєнь вартістю 300 мільйонів доларів на тлі підготовки Сил оборони України до контрнаступу. Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на заяву офіційних осіб США.

Офіційний анонс поставок очікується у середу, 31 травня.

Список західних озброєнь ЗСУ, які увійдуть до нового пакета допомоги на 300 млн доларів:

боєприпаси для артилерії;

гаубиці;

снаряди ЗРК HIMARS;

міномети;

ракети та ПТРК;

ракети Hydra 70

Останні, за даними агенції Reuters, Україна отримає вперше. Ці авіаційні ракетні системи можуть застосовуватися для підтримки контрнаступних наземних сил України з повітря.

Ракети Hydra 70

Ракети "Гідра-70"

Американська некерована авіаційна ракета калібру 70-мм переважно застосовується в атаках "повітря-земля". Розробка General Dynamics комплектується різними боєголовками. Серед нових модифікацій – і керовані для точкових атак.

"Гідра" широко застосовується американськими та союзними силами та конкурує з канадською CRV7. Це взаємозамінні боєприпаси.

Озброєння буде передано зі складів армії США. Україна отримає вже 37-й пакет озброєнь з початку широкомасштабного вторгнення ВС РФ. Зброя та бронетехніка передаються у рамках спеціальних повноважень американського президента. На ці прискорені поставки може уйти до кількох днів або навіть годин.

Заява Столтенберга

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 30 травня, заявив, що західні країни не втомлюються надавати військову підтримку Україні. Під час прес-конференції в Осло він сказав, що підтримка Києва, навпаки, збільшується.

"Всі стежать за ознаками втоми щодо наших можливостей надавати підтримку — в країнах НАТО та інших країнах-партнерах. Поки ми їх [ознак] не бачимо", — заявив генсек.

Нагадаємо, що боєприпас із 75-річною історією Hydra 70 досі на озброєнні. Некерована ракета Hydra 70 розробляється з 1940-х років, але, незважаючи на солідний вік, все ще застосовується рядом армій, у т.ч. американською.

Також повідомлялося, що про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів журналісти дізналися на початку місяця.