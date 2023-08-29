"Не має аналогів в історії": робити зараз висновки про контрнаступ недоречно, — експерт

За словами Сергія Грабського, є величезна кількість чинників, які відрізняють фронт в Україні від минулих світових вiйн. Про результати просування ЗСУ можна буде говорити лише після його фіналу.

Усі розмови про те, що контрнаступ Збройних сил України є нібито дуже повільним, не відповідають дійсності. На це вказують певні фактори, про які розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom 29 серпня.

За його словами, все те, що зараз творять на полі бою українські військові, не має аналогів у військовій історії, тому робити передчасні висновки не зовсім доречно.

"Будь-яка оцінка робиться на підставі якихось загальних показників, які вже мали місце. І у зв'язку з цим ті експерти, які роблять певні висновки про те, що український наступ сповільнений, сповільнюється або він узагалі невдалий, вони виходять із тих показників, які вони вже спостерігали, можливо, у своєму житті, через операції, в яких вони брали участь, зокрема, та сама "Буря в пустелі" або інша операція в Іраку, операція в Афганістані тощо", — ідеться в повідомленні.

Саме тому теорію про те, що контрнаступ ЗСУ вже "провалився" або зовсім "неефективний" не потрібно сприймати серйозно.

Експертам, які роблять такі висновки, потрібно вивчити більше аспектів, щоб розуміти повну картину подій.

Сергій Грабський зазначив, що на фронті зараз можна дивитися на комбінацію картинок із Першої світової війни та Другої світової війни. Крім цього там відбуваються ще й унікальні речі, яких не було у світовій практиці.

"Тому, м'яко кажучи, занадто рано робити якісь висновки. Те, що роблять українські Сили оборони на сьогоднішній день — це не має аналогів у військовій історії", — продовжив військовий експерт.

До слова, саме винищувачі F-16, як він вважає, можуть переломити ситуацію на фронті.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що ЗСУ змусили росіян відступати в Запорізькій області. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк зазначила, що кожен населений пункт вкрай важливий під час контрнаступу. Це дає змогу Силам оборони знищувати противника на нових ділянках, зокрема й морально.