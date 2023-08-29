В Ірані показали новий ЗРК Tactical Sayyad: зможе перехоплювати одночасно 12 цілей

Стверджується, що новітній комплекс зможе уражати цілі в радіусі 120 км. Дебютувала розробка на виставці в Росії.

Іранський оборонний комплекс представив новий зенітно-ракетний комплекс Sayyad, який зможе виявляти цілі в радіусі 180 км. Про це повідомляє Tasnim News Agency.

Заступник міністра оборони Ірану з питань досліджень і промисловості Афшин Надері Шаріф заявив виданню, що Sayyad є комплексом середнього радіуса дії. У порівняні з системами ППО "Хордад-3" та "Хордад-15", Sayyad має систему самозахисту. Як саме вона працює Шаріф не уточнив, однак додав, що система ППО має в одній із шахт певну зброю, яка робить її поза загрозою на малих висотах.

Також замміністра заявив, що Sayyad маневрений комплекс, бо в машину вбудовано радар та пускові. Заявлені характеристики озброєння: комплекс зможе відстежувати 24 цілі на відстані 180 км, а уражати одночасно до 12 загроз в радіусі 120 км. Вперше установку показали у РФ на виставці "Армія-2023". Відтак стверджується, що раз ЗРК показали закордоном, то це означає, що вона пройшла всі випробування та надійшла на озброєння.

Нагадаємо, 28 серпня ЗМІ писали, що Ізраїль запустить лазерну ППО першою у світі, щоб збивати іранські дрони. Планується досягнути за декілька років лазерний захист на території всієї країни.

23 серпня аналітики повідомляли, що КВІР офіційно отримав на озброєння два типи балістичних ракет "Хорремшехр" та "Хадж Касем". Вони будуть націлені проти Ізраїлю.