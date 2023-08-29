Мобілізація в Україні: капітан ЗСУ розповів про потребу в людях

Україні потрібен нормальний мобілізаційний план, а постійно один й той самий склад не може служити у підрозділі.

Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас наголосив, що не можуть всю війну служити одні й ті ж самі люди. Про це повідомляє ZN.

Верховна Рада й надалі пролонгувала мобілізацію в Україні. Чоловіки у віці від 18 до 60 можуть отримати повістки. Військово-лікарська комісія визначатиме їхній рівень придатності для проходження служби.

Валерій Прозапас зазначив, що українські війська потребують значної кількості людей. З його слів, потрібен нормальний мобілізаційний план. Він наголосив на тому, що один склад військ не може постійно служити.

Він вважає, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. З його слів, якою не була б сучасна техніка, воюють люди.

"Так, це неприємно чути", – пояснив офіцер.

Люди певного фаху найбільше потрібні на фронті. Це стосується піхоти, танкістів, артилеристів, пілотів та десантників. Кожен навчальний центр під час мобілізації 2023 року має свою специфіку і в залежності від фаху, людей скеровують до відповідних навчальних центрів.

Мобілізація в Україні: чи відбудеться посилення призову

Голова Міноборони України Олексій Резніков 28 серпня розповів, що встановлена мобілізаційна межа наразі не обговорюється — ресурс ще є. З його слів, сьогодні немає критичного становища в частині мобілізаційного резерву, тому не потрібно й оголошувати нову хвилю.

Зі слів полковника Сергія Павлова, військовозобов’язані, які не служили, потрапляють в навчальні частини. Наприкінці серпня стало відомо, кого з чоловіків можуть одразу відправити на фронт після повістки.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, кого у вересні виключать із військового обліку. Українське законодавство визначило 7 категорій українців, яких не заберуть на службу після виключення з військового обліку.