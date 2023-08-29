Одиниці, а не десятки: аналітики Forbes підрахували, скільки танків Leopard 2 втратили ЗСУ

Танки німецького виробництва рятують життя українським бійцям під час контрнаступу на півдні, зазначають у виданні. Зокрема, ЗСУ хоч і втратили певну кількість бронемашин, але не втратили їх екіпажі.

Україна отримала від партнерів 71 танк Leopard 2, які вступили у бій 13 тижнів тому — з червня 2023 року. З червня та серпень росіянам вдалось знищити лише п'ять бронемашин, при цьому екіпажі мали врятуватися. Про це пише видання Forbes.

Видання зазначило, що крім п'яти повністю знищених бронемашин, ще десять отримали пошкодження. Однак важливим є те, що їх можна відновити. Зокрема, вони прямують у ремонтні майстерні у Польщі або Німеччині, відновлюються, і знов їдуть на фронт. І після цього повноцінно беруть участь у бойових діях: "Так далі і так далі. Leopard 2 піддається ремонту", — ідеться у статті.

ЗСУ мали отримати від партнерів сумарно 105 бронемашин Leopard 2 різних моделей, уточнює видання:

Strv 122s — 10 шт.;

Leopard 2A6s — 21 шт.;

Leopard 2A4s — 74 шт.

На лінію фронту прибула уся обіцяна техніка, крім 14 одиниць Leopard 2A4s. За 13 тижнів боїв втрати по моделях розподілені наступним чином:

Leopard 2A6s — 3 шт.

Leopard 2A4s — 2 шт.

Також наголошується, що на 5 танках мало працювати 20 осіб екіпажу — вони майже усі врятувались.

Forbes цитує бійця ЗСУ Олександра Солонька, який пише у Twitter під псевдонімом "Запорізька сіль". Військовий описав, що водиться долати Силам оборони, щоб просуватись на південному відтинку фронту. Він наголосив на винятковій важливості броні: визнає, що вона втрачається, але головне — рятує життя бійцям.

"Вони виправдані тим, що рятують життя. Розмовляли з військовим, який двічі вижив при прямому обстрілі в Бредлі. Навіть найбільш безнадійно побиту техніку витягують і везуть ремонтувати. Залізяку, хай навіть дорогу, можна поміняти, а людське життя не відремонтуєш", — сказав боєць.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: деталі

Зазначимо, що за час контрнаступальних дій на південному відтинку фронту ЗСУ вдалось просунутися щонайменше на двох напрямках — біля Оріхова у напрямку Токмака та біля Великої Новосілки у напрямку на Бердянськ.

Ситуація на лінії фронту на півдні станом на 29 серпня 2023 року Фото: DeepState

Крайні досягнення Сил оборони — визволення села Роботине, яке розташоване на дорозі на Токмак. Аналітики пояснили виняткову важливість останніх подій: українські бійці дійшли до лінії оборони ЗС РФ, яка захищає залізничні шляхи для постачання боєприпасів і техніки.

Фортифікації ЗС РФ біля Токмака на Запоріжжі - Brady Africk Фото: Brady Africk

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали кадри використання ударних БПЛА під Куп'янськом на східному відтинку фронту. Зокрема, роті "Ахіллес" вдалось знищити чотири одиниці техніки ЗС РФ протягом однієї ночі.

Тим часом аналітики The New York Times стверджують, що на півдні ЗСУ чекають нові випробування: попереду — дві лінії фортифікацій ЗС РФ, розташовані по дорозі на Токмак.