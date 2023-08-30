Вибух у Новій Каховці: БПЛА нібито вдарив по приймальні "Единой России" (відео)

За словами колаборантів, унаслідок атаки дрона почалася пожежа, знищено оргтехніку та документацію.

У вівторок, 29 серпня, в окупованій Новій Каховці пролунав вибух у будівлі, де розташоване відділення російської партії "Единая Россия". Про це повідомив депутат російської Держдуми Ігор Кастюкевич у своєму Telegram-каналі.

Кастюкевич заявив, що вибух стався приблизно о 21:00, коли в приміщенні не було людей. За його словами, обійшлося без жертв.

Пізніше в місцевій окупаційній адміністрації уточнили, що причиною вибуху став безпілотник, нібито запущений українською стороною. Унаслідок удару спалахнула пожежа, знищено оргтехніку та документи. За даними відомства, жертв немає.

Також повідомляється, що в згаданому офісі двічі на тиждень відбувався прийом громадян, а на 30 серпня було заплановано "громадське обговорення Народної програми партії".

На подію відреагував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. У своєму Telegram-каналі він написав, що в приймальню "Единой России" в Новій Каховці залетіло "якесь НЛО".

Нагадаємо, що торік "Единая Россия" втекла з Херсона після удару по Антонівському мосту. Офіційна причина, заявлена ними: більше не можуть надавати гуманітарну допомогу.

Ми також писали про те, що за даними Центру національного спротиву від 28 серпня, окупанти продовжують готуватися до проведення так званих "виборів" на територіях, які тимчасово перебувають під окупацією.

Раніше, 21 серпня, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Російська Федерація планує завезти на тимчасово окуповані території України тисячі росіян, щоб вони взяли участь у "виборах".