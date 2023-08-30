ЗСУ просунулися в районі Роботиного майже на 5 кілометрів, — ISW (карта)

Звільнене село Роботино знаходиться біля траси на Токмак, яка є важливою російською наземною комунікацією. Окупанти можуть почати перекидати велику кількість резервів у цей район, що свідчитиме про те, що ЗС РФ "стурбовані вразливістю" своїх позицій.

Збройні сили України просунулися на схід від Роботиного на заході Запорізької області та продовжили утримувати свої позиції в місті. Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 серпня.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що ЗСУ досягли успіхів у напрямку Новоданилівки, що за 4 км на південний схід від Оріхова, та Вербового — 16 км на південний схід від Оріхова. Крім цього, українські бійці просунулися на південь від Бахмута та південний схід від Роботиного приблизно на 5 км відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 29 серпня. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ЗСУ вели наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Зі слів Штупуна, ЗСУ продовжують утримувати позиції та вживати стабілізаційних заходів у Роботиному. Аналітики вважають, що його коментар міг бути спробою контекстуалізувати заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр від 28 серпня, яка заявила, що українські бійці звільнили Роботине.

Російські джерела повідомляли, що запеклі бої все ще тривають на південній околиці міста. Тоді як північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія" заявляли, що у Роботиному знизилася інтенсивність боїв, проте центральна частина села все ще залишається під контролем. Російський військкор розповів, що частини 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії відбивають атаки ЗСУ на схід від Роботиного, ближче до Вербового.

28 серпня Олександр Штупун повідомив, що у Роботиному ЗСУ проводять розмінування території. З його слів, українські бійці можуть стягнути більше військ у район Роботиного і мати більше можливостей для маневрування. Зокрема, село знаходиться поблизу траси на Токмак, яка є важливою російською наземною комунікацією. Російський військкор припустив, що окупати можуть перекидати значну кількість резервів у цей район, що може свідчити про те, що ЗС РФ "стурбовані вразливістю" своїх позицій. Інший військкор повідомив, що російські військові хочуть вичерпати український наступальний потенціал, залучивши ЗСУ до бойових дій у Роботиному.

Нагадаємо, 28 серпня Міноборони підтвердило, що українські війська звільнили Роботино Пологівського району Запорізької області й продовжують просування вперед. Зі слів заступниці міністра Ганни Маляр, південний напрямок є основним для українських захисників під час контрнаступу.

Бійці 47 окремої механізованої бригади розповіли про бої за Роботино в Запорізькій області. Також звільнення села Роботино дає можливість організувати наступ на Токмак.