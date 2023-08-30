Контрнаступ ЗСУ триває, бійці зайняли нові позиції на кількох напрямках, — DeepState (карти)

На схід від Новопрокопівки Запорізької області зафіксовано піхоту Сил оборони, що може свідчити про можливий успіх ЗСУ глибше на південь. На лівому березі Херсонщини бійці підняли український прапор.

За вівторок 29 серпня зафіксовано зміни на лініях зіткнення. Про це повідомили в аналітичному Telegram-каналі DeepState.

Збройні сили Російської Федерації розгорнули нову масовану атаку на висоту 190.8 на Сватівському відтінку.

"Частину позицій вдалося Силам Оборони відбити, але ворог впритул підійшов до висоти за підтримки танків, які безкарно підходять через переправи", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що окупанти намагаються досягнути хоч якогось успіху біля Синьківки, Новоєгорівки та у Серебрянському лісництві, але "віз нині там".

На Бахмутському напрямку тривали бойові дії в районі Кліщіївки та Андріївки, їх результат невідомий.

На Авдіївському відтінку залишається невідомою ситуація з вентстволом шахти Трудівської. Біля Невельського продовжуються зустрічні бої 59 ОМПБр.

На Бердянському відтінку в районі села Приютне ЗСУ не вдалося закріпитися біля садів, що знаходяться біля села, проте під контроль наших бійців перейшов ліс. Окупанти намагаються відбити позиції.

На Запорізькому відтінку західніше Вербового продовжуються бої. На схід від Новопрокопівки було зафіксовано українську піхоту, що може свідчити про можливий успіх ЗСУ глибше на південь.

На Біломосковському, Сіверському, Білгородському та Таврійському відтінках без змін. Проте на Дачах, що між Антонівкою та Олешками, підняли український прапор.

"Фіксуємо ріст впливу на активність фронту зеків-шойгістів. Згідно з перехопленнями, їх планують утилізувати в боях через підтримку Пригожина", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що окупанти наступають на Куп’янсько-Лиманському напрямку. На Бахмутському напрямку ЗС РФ намагаються повернути втрачені позиції.

У звіті Інституту вивчення війни за 29 серпня повідомили, що ЗСУ просунулися на 5 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області.