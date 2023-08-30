Мобілізація в Україні: у Зеленського пропонують скасувати відстрочку для деяких студентів

У Верховній Раді зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення різко збільшилася кількість студентів у віці 30-35 років, які навчаються на денній формі. Чоловіки зловживають правом на отримання відстрочки від призову, будучи студентами.

Представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що студентам, які здобувають другу вищу освіту, потрібно скасувати право на відстрочку від призову під час дії воєнного стану. Про це він повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам".

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану", — сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення різко збільшилася кількість абітурієнтів 30-35 років, які почали вчитися на денній формі навчання. Законодавство не забороняє вчитися на денній формі у будь-якому віці та мати право на відстрочку від призову, проте зі слів Веніславського, є зловживання, яке потребує редагування.

Представник президента заявив, що вступ до магістратури відразу після навчання є здобуттям вищої освіти магістра, але якщо людина має перерву та вирішила вступити до університету лише під час війни — то це викликає запитання.

Веніславський наголосив, що він не виключає, що є певні люди, які дійсно хочуть стати науковцями, зокрема через розробку інноваційних механізмів, аби прискорити перемогу України.

"Тому тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань", — додав він.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що під час дії загальної мобілізації студентів можуть призвати на службу у так званий "проміжний" між навчаннями час. Юрист Владислав Юрчак розповів, що потрібно робити студентові під час отримання повістки.

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