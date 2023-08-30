Експансія США: американські ВПС у наступні 10 років збільшать кількість своїх баз у Тихому океані

Йдеться про перший і другий острівний ланцюжок у районі острова Гуам, де американці мають намір розосередити свої сили. Кількість баз залежатиме від фінансування Повітряних сил.

Протягом наступного десятиліття ВПС США збільшать кількість своїх баз у Тихоокеанському регіоні, прагнучи розосередитися і стати більш живучими в умовах конфлікту. Про це 30 серпня повідомили оглядачі Defence One.

Як заявив заступник директора служби з інтеграції ресурсів у галузі інженерного забезпечення бригадний генерал Майкл Зюльсдорф, кількість баз збільшуватиметься поступово, з плином часу, можливо, в рамках двох або трьох оборонних програм. Однак загальна кількість баз залежить від обсягу фінансування ВПС.

"Йдеться про острівні ланцюжки, які розташовані або в першому острівному ланцюжку — там уже створено деякі бази, або в другому острівному ланцюжку, який в основному являє собою Гуам. Тому ми опрацьовуємо кілька різних аеродромів, і залежно від фінансування це число буде змінюватися", — розповів Зюльсдорф.

За його словами, ВПС провели аналіз, щоб з'ясувати, які бази можуть бути використані як "центр", залежно від кількості "спиць" у цьому районі. Термін "центр і спиця" використовується ВПС для позначення баз у концепції Agile Combat Employment, або ACE, яка була розроблена з метою підвищення мобільності ВПС у Тихоокеанському регіоні.

У рамках концепції ACE кілька аеродромів виступають як центральні порти, або хаби, а кілька менших аеродромів — як "спиці". Ідея полягає в тому, щоб мати можливість розподіляти озброєння і засоби на великій території і підвищувати виживаність, на відміну від створення кількох великих аеродромів, розташованих у величезному за географічними мірками регіоні.

Зазначимо, що острів Гуам є стратегічним центром для американських збройних сил у Тихому океані. На самому острові розміщена одна з двох найбільших військових баз у регіоні, яка дає змогу розгорнути значні сили та засоби американських сил у разі загострення ситуації. Також там розташована авіабаза "Андерсен" зі злітно-посадковою смугою в 3 км, яка здатна приймати літаки будь-якого класу.

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